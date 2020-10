Amazon trekt zijn reclames in Frankrijk in de aanloop naar koopfestijn Black Friday in vanwege de lockdown. De Franse regering vindt de promotiecampagne niet eerlijk voor kleine bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren.

Volgens de Franse staatssecretaris Agnès Pannier-Runacher zijn grote reclamespotjes van de webshop voor het Amerikaanse koopfestijn niet gepast wanneer er zo'n tweehonderdduizend Franse bedrijven op omvallen staan.

Terwijl veel bedrijven in landen als Frankrijk op de fles gaan, draait de Amerikaanse webshopgigant recordverkopen. De omzet van Amazon zou in het vierde kwartaal voor het eerst boven de 100 miljard dollar (bijna 86 miljard euro) uitkomen.

Amazon gaf aan te stoppen met het uitzenden van radiospotjes rondom de promotie van Black Friday-uitverkoop.

Het shoppingfestijn, dat is over komen waaien uit Amerika, is ook voor veel webshops en winkels in Europa een reden om flinke kortingen te geven op hun producten.

Vanaf vrijdag verkeert Frankrijk weer in een lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De lockdown duurt zeker tot 1 december.

Zo blijven niet-essentiële winkels de komende tijd dicht en moeten ook de cafés en restaurants de deuren sluiten.