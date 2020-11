In het derde kwartaal van 2020 zijn 16 procent minder bedrijven opgericht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent de grootste daling in acht jaar tijd, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in de horeca werden een stuk minder nieuwe ondernemingen gestart. In deze branche nam het aantal bedrijfsoprichtingen ten opzichte van vorig jaar met 35 procent af.

Ook binnen de sector cultuur, sport en recreatie en in het onderwijs waren meer dan 30 procent minder inschrijvingen bij het handelsregister.

Daartegenover staat dat er bijna 50 procent meer webwinkels werden opgericht.

Deze ontwikkelingen vallen voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar was er nog sprake van een toename van het aantal oprichtingen: 13 procent.