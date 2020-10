De EU daagt de Nederlandse regering voor het Hof van Justitie van de Europese Unie vanwege verschillende "grensoverschrijdende" pensioenregels, zo maakte de Europese Commissie vrijdag bekend.

De Europese Commissie vindt dat er in Nederland een aantal pensioenvoorwaarden gelden die in strijd zijn met EU-wetgeving.

Volgens de Europese Commissie schendt Nederland met zijn verschillende pensioenregelingen onder meer het vrije verkeer van burgers en werknemers en het vrije verkeer van kapitaal.

Nederland was al eerder op de vingers getikt over verschillende pensioenregelingen. Zonder veel resultaat, want de Commissie besloot vrijdag om naar het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg te stappen.

Binnen het Nederlands pensioenstelsel gelden scherpe regels als het gaat om het afsluiten van pensioenen bij buitenlandse aanbieders. Zo is het voor Nederlanders bijvoorbeeld lastig pensioenproducten bij een buitenlandse aanbieder aan te schaffen.

Nederland heeft momenteel het grootste pensioenkapitaal van alle EU-lidstaten.