In het derde kwartaal reisden bijna 5,5 miljoen passagiers via de vijf Nederlandse luchthavens. Dat is bijna achttien miljoen, of 76,3 procent, minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het waren wel flink meer reizigers ten opzichte van het tweede kwartaal, toen het vliegverkeer vrijwel helemaal tot stilstand kwam. "Het aantal luchtvaartpassagiers nam na de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus in het derde kwartaal toe ten opzichte van eerdere maanden."

Doordat in het derde kwartaal weer iets meer mensen het vliegtuig pakten dan in de maanden ervoor, zaten de toestellen gemiddeld ook wat voller. In de eerste twee maanden van het jaar, voordat het coronavirus Europa bereikte, zaten de vliegtuigen volgens het CBS even vol als de jaren ervoor. Toen was gemiddeld 76 procent van de stoelen bezet.

In april waren nog maar 29 van de 100 stoelen bezet. "In de zomermaanden juli en augustus steeg de bezettingsgraad naar respectievelijk 52 en 51 procent om vervolgens in september op 41 procent uit te komen."