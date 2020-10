Het is tot op het laatste moment spannend of het kabinet het herstelplan dat KLM begin deze maand indiende voldoende vindt. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën worden daar nog gesprekken over gevoerd en liggen alle varianten nog op tafel, zo zei hij vrijdag.

Daarmee is ook het afkeuren van het plan nog een optie. "We informeren de kamer daarover, daar hebben we het restant van deze maand voor", aldus Hoekstra.

Het pijnpunt zit vooral in de looptijd van de afspraken die KLM met de vakbonden heeft gemaakt over de bezuinigingen binnen de maatschappij. Dat er flink bezuinigd moet worden is een voorwaarde van het kabinet voor de miljardensteun.

"We hebben steeds afgesproken dat de duur van de leningen bepalend is voor de afspraken", aldus Hoekstra. Die zich nog geen definitief ja of nee liet ontlokken. De leningen hebben een looptijd van ruim 5 jaar, die van de afspraken met de bonden nog geen 2 jaar.

Een woordvoerder van KLM laat desgevraagd aan NU.nl weten dat vrijdag spoedberaad met de vakbonden is gepland.

Eind juni bereikten KLM en het kabinet een akkoord over staatssteun om de zwaar gehavende maatschappij door de coronacrisis heen te helpen. Het ging om een directe lening van 1 miljard euro en een lening van elf banken met een omvang van 2,4 miljard euro. De overheid staat garant voor die laatste.

Onderdeel van de voorwaarden voor de staatssteun was dat KLM afspraken zou maken met alle vakbonden over het omlaag brengen van de kosten. KLM diende 1 oktober een herstelplan in waarin is vastgelegd hoe de maatschappij aan de voorwaarden wil voldoen.

'Belangrijk dat het om belastinggeld gaat'

Hoekstra wees er vrijdag op dat KLM het bedrijf is dat in Nederland het meest gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. "Het is het enige bedrijf waar we bereid zijn veel in te steken, dan mogen we daar ook wat voor terugvragen. Het is belangrijk dat het hier om belastinggeld gaat."

De bewindsman wees ook op het grote verlies dat KLM en moederbedrijf Air France-KLM vrijdag rapporteerden. De luchtvaart heeft enorm te lijden onder de coronacrisis.