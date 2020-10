De Duitse economie kromp in het derde kwartaal met 4,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat maakt het Duitse statistiekbureau Destatis vrijdag bekend op basis van een eerste raming.

Hoewel sprake is van een krimp was het toch aanmerkelijk beter dan het cijfer over het tweede kwartaal. Toen dook de economie bij de oosterburen zo'n 10 procent in de min. Het was de grootste daling sinds het statistiekbureau in 1970 begon met het verzamelen van data. Uiteraard is de coronacrisis de oorzaak van de verslechterde economie.

In vergelijking met het dramatische tweede kwartaal deed de Duitse economie het tussen begin juli en eind september 8,2 procent beter. Het was de grootste groei sinds het bureau met de metingen begon. Oorzaken van het betere resultaat waren hogere consumentenbestedingen, meer investeringen en een stijging van de export.

Op 24 november komt Destatis met de definitieve cijfers over de economie in het derde kwartaal. In Nederland worden de eerste cijfers over de economie in het derde kwartaal op vrijdag 13 november bekendgemaakt.