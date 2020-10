Banken hebben tot dusver 36.000 consumenten een betaalpauze gegeven als het gaat om het aflossen van hun hypotheek of andere lening. Tevens hebben bedrijven tot nu toe voor 28 miljard euro 'financiële lucht' gekregen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vrijdag.

Bij de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar besloten banken om coulant te zijn richting consumenten en bedrijven als het gaat om het verstrekken of aflossen van leningen. Daarmee is tot nu toe 85 miljoen euro gemoeid.

Zo kunnen woningbezitters een betaalpauze krijgen bij het aflossen van hun hypotheek, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een pauze van één tot drie maanden.

Dit is ingevoerd voor mensen die door de coronacrisis voor korte tijd in geldnood zijn gekomen. "Als klanten, bijvoorbeeld door werkloosheid, meer structurele betalingsproblemen voorzien, is het verstandig om in gesprek te gaan met de bank over een langetermijnoplossing", aldus de NVB.

Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de coulance van banken is aanmerkelijk hoger. Ruim 166.000 ondernemingen hebben financieel meer lucht gekregen. Het betreft dan het tijdelijk stopzetten van het aflossen van leningen of het verstrekken van nieuw krediet.

Inmiddels is door bedrijven voor 28 miljard euro gebruikgemaakt van deze maatregelen. Het gaat dan onder meer om 24,9 miljard euro voor leningen. Daarnaast is voor 3,1 miljard euro uitstel van betaling gegeven.