De detailhandel heeft in de maand september 7,6 procent meer omgezet dan in september vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Zowel in food als non-food werd meer verkocht. Online lag de omzet bijna 35 procent hoger, aldus het CBS vrijdag.

Het waren wederom doe-het-zelfzaken, keukenwinkels en zaken die meubels en vloeren verkopen die heel goede zaken deden. Maar ook winkels die spullen verkopen om te recreëren, elektronicawinkels en drogisterijen verkochten meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Kleding- en schoenenzaken zagen de omzet juist weer afnemen, terwijl in de zomer nog sprake was van iets van herstel in deze branches. "Na de sterke omzetdalingen in het voorjaar liepen in de zomer de omzetverliezen snel terug", zegt het CBS.

De schoenenwinkels verkochten zelfs weer iets meer, de krimp bij de kledingwinkels was in augustus veel kleiner geworden. Maar in september gingen de verkopen weer onderuit.

Supermarkten behaalden 5,4 procent meer omzet, speciaalzaken zelfs bijna 6 procent.