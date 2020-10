Air France-KLM, het moederbedrijf van KLM, heeft over het derde kwartaal een verlies van 1,7 miljard euro geleden, maakt de onderneming vrijdag bekend. KLM houdt vanwege de tweede coronagolf rekening met het verlies van meer banen.

Voor KLM liep het verlies op tot 234 miljoen euro. "Deze cijfers maken wederom duidelijk hoe slecht het nog steeds gaat in de luchtvaart", zegt KLM-topman Pieter Elbers in een toelichting.

"Dit is zonder meer de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog; voor de samenleving, voor de luchtvaart en zeker ook voor KLM." KLM zou zonder de NOW-regeling in het derde kwartaal een verlies van 500 miljoen euro hebben geleden.

Vrijdag zal het ministerie van Financiën laten weten of het herstelplan dat KLM begin deze maand indiende afdoende is om een beroep te kunnen doen op verdere staatssteun. Dat gaat om een pakket ter grootte van 3,4 miljard euro. Om die steun te krijgen, moet KLM flink in de kosten snijden.

Aan het eind van dit jaar is het KLM-personeelsbestand al teruggebracht met 5.000 fte, laat KLM weten. Dat is 15 procent van het aantal banen dat KLM voor de uitbraak van de coronacrisis had. "Gezien de recente ontwikkelingen van de tweede golf en sombere vooruitzichten moet rekening gehouden worden met verdere neerwaartse aanpassingen in de organisatie."

Elbers benadrukt dat de leningen en garanties vanuit de Nederlandse staat van cruciaal belang zijn. "Om het bedrijf en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden."

Mensen boeken nauwelijks tickets

In de maanden juli, augustus en september - traditioneel de beste maanden voor de luchtvaart - vervoerden Air France, KLM en Transavia 6,8 miljoen passagiers. Dat is een daling van meer dan 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Zowel de topman van Air France-KLM als die van KLM zegt dat het er aan het begin van de zomer nog best hoopgevend uitzag.

Sinds medio augustus gingen de grenzen echter geleidelijk aan weer dicht. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn ook niet rooskleurig. Volgens Air France-KLM boeken mensen nog heel weinig tickets.