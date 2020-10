Amazon-oprichter en CEO Jeff Bezos voorspelt recordverkopen voor zijn platform met de feestdagen. De omzet zou in het vierde kwartaal voor het eerst boven de 100 miljard dollar uitkomen, werd bekendgemaakt bij de publicatie van de cijfers over de voorbije maanden.

Consumenten kopen meer dan ooit online, als gevolg van de coronacrisis. Klanten bestellen meer boodschappen, spullen voor in huis en medische hulpmiddelen via Amazon. Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft Amazon 400.000 extra mensen in dienst genomen.

"We zien meer klanten dan ooit tevoren die nu al cadeaus kopen voor de feestdagen. Dat is slechts een van de tekenen dat dit een ongekend feestdagenseizoen wordt", aldus Bezos. De webgigant investeert ook miljarden in infrastructuur om te voorkomen dat het logistieke proces vastloopt door de stortvloed aan bestellingen.

In het derde kwartaal kwam de winst van Amazon uit op 6,3 miljard dollar, ook een record.