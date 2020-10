Normaal gesproken zijn het toptijden voor de feestwinkels. Oktoberfest, Halloween, het begin van het carnavalsseizoen, Sinterklaas. De bestellingen zijn vaak niet aan te slepen voor de verkopers van feestkleding, maskers en pruiken. Maar de tweede coronagolf heeft daar een dikke streep doorheen gezet, vertellen twee ondernemers aan NU.nl.

"In een normaal jaar hebben we in deze periode zo'n vijfhonderd bestellingen per dag in onze webwinkel. Nu moeten we het doen met twintig tot dertig per dag", zegt Petra de Jong van The Partyshop uit Purmerend, waartoe ook webshop feestwinkel.nl behoort.

"Bij de eerste lockdown in het voorjaar merkten we het al meteen. Veel feestzalen gingen dicht en grote feesten konden dus niet doorgaan. We hadden toen bijna alleen maar annuleringen."

Ook nu in het najaar loopt het bedrijf veel omzet mis. "De oktoberfeesten in Duitsland, waar we normaal gesproken best veel kleding voor verkopen, gingen niet door. En ook de cafés in deze regio springen daar altijd op in, maar dat ligt nu natuurlijk stil", legt De Jong uit.

“De omzet in de winkel ligt nu op een derde van wat het normaal gesproken is.” Petra de Jong, feestwinkel The Partyshop

En hoewel The Partyshop een Noord-Hollands bedrijf is, verdient het in normale jaren toch goed aan carnaval. "Veel mensen hier uit de buurt rijden naar het zuiden om carnaval te vieren. De kleding kopen ze bij ons in de winkel of de webshop. Online hebben we nu zeker 90 procent minder verkopen dan gebruikelijk en de omzet in de winkel ligt nu op een derde van wat het normaal gesproken is."

De Jong blijft echter hoopvol. "Je moet dingen blijven ondernemen. Zo hebben we het tarief om een decoratie te bezorgen verlaagd van 10 naar 2,50 euro. Mensen willen elkaar toch wat leuks sturen voor de verjaardag, maar ook om elkaar een hart onder de riem te steken. En dat loopt nu best redelijk."

Tevens hoopt ze dat het bedrijf vuurwerk mag blijven verkopen. "Ik hoorde dat wordt gesproken over een verkoopverbod. Dat zou jammer zijn. We verkopen altijd vuurwerk in de laatste drie dagen van het jaar. En daar komen nu al best veel bestellingen voor binnen."

“Verhuur van sinterklaaspakken hebben we stopgezet. Ik weet niet of we de baarden wel goed genoeg kunnen schoonmaken.” Toon van Beurden, eigenaar van de Fopsjop in Breda

Ook bij Bredase feestwinkel is de pret voorbij

"Het is echt verschrikkelijk", reageert eigenaar Toon van Beurden van de Fopsjop in Breda als hem wordt gevraagd wat hij van de coronapandemie merkt. "De verkopen van pruiken en kleding is terug naar nul. Alle grote feesten van de afgelopen tijd zijn niet doorgegaan."

Ook het carnaval, wat voor de Brabantse winkel uiteraard een belangrijke bron van inkomsten is, wordt in 2021 maar mondjesmaat gevierd. "Gelukkig bestaan we al lang en hebben we de afgelopen jaren een buffer kunnen opbouwen. Maar die buffer is nu wel weg. Ik moet inmiddels aan mijn spaargeld beginnen. Nieuwe kostuums heb ik nog niet ingekocht. Daar heb ik de financiële middelen niet voor."

Met het verhuren van sinterklaas- en pietenkostuums is de Fopsjop ook gestopt. "Je weet nooit zeker of je bijvoorbeeld de sinterklaasbaard volledig coronavrij krijgt. En dat risico wil je gewoon niet nemen."

Wel is hij blij met de steun van de overheid die hij krijgt. "Dat doen ze wel heel netjes, moet ik zeggen. Ook proberen we creatieve dingen te bedenken om nog wat te verdienen. Zo hadden we bijvoorbeeld dit voorjaar speciale ballondecoraties voor Vader- en Moederdag. Je moet gewoon dingen doen om in the picture te blijven. Anders red je het helemaal niet."