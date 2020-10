Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de uitleveringen van twee Amerikaanse staatsburgers aan Japan goedgekeurd, zo maakt hun advocaat donderdag bekend. De twee mannen moeten terechtstaan voor hun vermeende rol in de ontsnapping van oud-Nissan topman Carlos Ghosn uit Japan.

In september had een federale rechter het bezwaar tegen de mogelijke uitlevering van het tweetal - voormalig Special Forces-lid Michael Taylor en zijn zoon, Peter Taylor - al van de hand gewezen. De mannen worden mogelijk later op donderdag al op het vliegtuig gezet.

Ghosn moest in Japan voor de rechter komen vanwege fraude en financieel wanbeleid. Eind 2019 wist het land te ontvluchten. De twee Amerikanen worden verdacht Ghosn geholpen te hebben bij zijn ontspanning via de Internationale Luchthaven Kansai bij Osaka in een zogeheten flightcase. Dergelijke kisten worden doorgaans gebruikt voor het vervoer van muziekinstrumenten en podiumdelen tijdens concerttours.