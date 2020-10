De Europese Centrale Bank (ECB) vindt het te vroeg voor extra maatregelen om de economie te beschermen tegen de gevolgen van de tweede coronagolf. In december komt de ECB waarschijnlijk wel met nieuwe maatregelen, zegt topvrouw Christine Lagarde donderdag op de website van de ECB.

Eerder nam de ECB diverse maatregelen om de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie in te dammen, onder meer door een opkoopprogramma. Of daar nog maatregelen bij komen, beslist de Europese toezichthouder als er in december meer duidelijkheid is over de gevolgen van de tweede besmettingsgolf.

Wel bekijken de beleidsmakers nu al welke opties er zijn voor de ECB om in te grijpen, aldus Lagarde. Ze voegt eraan toe dat daarbij alle opties worden bekeken, waartoe ook rentewijzigingen behoren.

De ECB heeft het beleid om te streven naar een inflatie van plus 2 procent. De voorbije maanden was juist sprake van een negatieve inflatie. Zo bedroeg de inflatie in augustus min 0,2 procent en in september min 0,3 procent.

Lagarde wil nog niet zeggen of ze een krimp van de Europese economie verwacht in het vierde kwartaal. Ook daarvoor is het nog te vroeg volgens haar.

Wel zegt de topvrouw dat het economische herstel dat in het derde kwartaal is ingezet, onder druk is komen te staan door de tweede golf en de lockdownmaatregelen. Vooral de dienstensector, waartoe ook de reisbranche behoort, heeft het volgens haar zwaar te verduren.