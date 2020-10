Disneyland Paris sluit aan het eind van de dag de deuren weer. Dat maakt het themapark donderdag bekend.

Volgens Disney is de sluiting in lijn met de richtlijnen van de Franse autoriteiten die gelden in verband met de coronacrisis. Frankrijk gaat weer in een gedeeltelijke lockdown.

Disneyland heeft nog hoop dat het park bij Parijs met Kerst wel open kan zijn en neemt dan ook reserveringen aan voor de periode van 19 december tot 3 januari.

Het park gaat daarna sowieso weer dicht in het begin van het nieuwe jaar, van 4 januari tot 12 februari. Er wordt niet toegelicht waarom dat is.

Disney-fans die al geboekt hadden voor de periode van 30 oktober tot en met 18 december of tussen 4 januari en 12 februari kunnen de boeking aanpassen naar een andere datum of hun geld terugkrijgen.

Na de sluiting van het park in maart was Disneyland Paris vanaf 15 juli weer open voor bezoekers