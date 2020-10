Op het huidige tempo duurt het nog zeker zestig jaar voordat binnen de EU sprake is van een volledige gendergelijkheid, staat in een donderdag gepresenteerd rapport van het Europees instituut voor gendergelijkheid (EIGE).

Uit de nieuwe index van het EIGE blijkt dat de gelijkheidsscore voor de EU dit jaar op 67,9 uit 100 punten uitkomt, waarbij dat laatste getal voor volledige gelijkheid staat. Gemiddeld loopt de score elk jaar met 0,5 punten op.

Op dat tempo duurt het nog zestig jaar voordat de EU op 100 uitkomt, zo schrijft EIGE. Het instituut wil dat Europese beleidsmakers vaart maken met nieuwe maatregelen om het proces te versnellen.

"We hebben de benodigde informatie om ervoor te zorgen dat het niet nog eens zestig jaar duurt voordat er in de EU sprake is van gendergelijkheid", aldus directeur Carlien Scheele.

Volgens EIGE is er weliswaar vooruitgang geboekt, maar blijkt tevens dat vrouwen nog altijd het meeste onbetaalde werk in huis doen. Ook de mantelzorg komt voor het overgrote deel op de schouders van vrouwen. Bovendien lopen zij door de coronacrisis meer risico op werkeloosheid en inkomstenderving.

Zweden, Denemarken en Frankrijk presteren het best op het vlak van gendergelijkheid en Griekenland, Hongarije en Roemenië het minst. In Italië, Luxemburg en Malta werd de meeste vooruitgang geboekt.