De reisbranche krijgt spoedig duidelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het in het leven roepen van een zogenoemde voucherbank, zegt een woordvoerder van het ministerie donderdag desgevraagd.

Vanuit die 'bank' kunnen dan de tegoeden van de reisvouchers worden uitbetaald. Het gaat volgens de ANVR inmiddels om honderden miljoenen euro's aan vouchers die consumenten hebben gekregen ter compensatie van hun geannuleerde vakantie.

Toen de reisbranche als gevolg van de coronacrisis massaal reizen moest annuleren, werden de vakantievouchers in het leven geroepen. Die zouden consumenten op een later tijdstip kunnen gebruiken om een nieuwe vakantie te boeken. "Alleen kunnen mensen nu niet of nauwelijks reizen boeken", aldus de ANVR.

De vouchers kunnen niet verzilverd worden, maar moeten wel na maximaal een jaar uitbetaald worden. Het tegoed van de eerst uitgegeven vouchers, moet over een paar maanden overgemaakt worden. De reisbranche zegt die bedragen niet te kunnen opbrengen. Er komt immers geen geld binnen. "Dat zou desastreus zijn."

Lening aflossen door weer een bijdrage te heffen

Via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zijn de vouchers gedekt tegen het risico van het faillissement van een touroperator. Het ministerie van EZK sprong eerder ook al bij, aangezien de SGR-pot niet voldoende gevuld was voor de grote hoeveelheid vouchers. Dat ging toen om een bedrag van 150 miljoen euro.

Nu hoopt de reisbranche op een lening van de overheid om de voucherbank te financieren. "Klanten kunnen dan hun reisvoucher omwisselen voor geld, waarbij de voucher wordt omgezet in een lening van het reisbedrijf bij de overheid", licht de ANVR toe.

Die lening zou dan bijvoorbeeld afgelost kunnen worden door in de toekomst op reizen weer een bijdrage te heffen, zoals voorheen gebeurde om het SGR-fonds te vullen. Omdat dit fonds in het verleden nauwelijks hoefde uit te keren, wat gebeurt in het geval van een faillissement, was de pot op een zeker moment zo goed gevuld dat de SGR-bijdrage werd afgeschaft.

Voor de coronacrisis zat er 80 miljoen euro in deze pot.