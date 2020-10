De Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co. en luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) zijn het eens geworden over een overnameprijs, maken de bedrijven donderdag bekend.

Daarmee komt een eind aan een bittere overnamestrijd en kunnen de bedrijven samensmelten. In eerste instantie zou het Franse LVMH, bekend van de tassen, champagne en cognac, 135 dollar (ruim 115 euro) per aandeel Tiffany betalen. De prijs is nu verlaagd naar 131,50 dollar.

In totaal betaalt Louis Vuitton dan zo'n 15,8 miljard dollar voor de juwelenmaker van de little blue box en Breakfast at Tiffany's. Dat komt neer op een korting van 425 miljoen dollar voor LVMH dat wordt geleid door de Franse miljardair Bernard Arnault.

LVMH maakte in november vorig jaar bekend Tiffany te willen overnemen, maar wilde daar afgelopen september van afzien. Mogelijk speelde de coronacrisis daarbij een rol. Vervolgens ontvouwde zich een strijd over de overnameprijs tot in de rechtszaal.

Deze zaak is nu van de baan, melden de bedrijven. Eerder deze week werd al duidelijk dat de partijen weer toenadering zochten. LVMH is ontstaan uit de samenvoeging van Louis Vuitton, champagnemerk Moët & Chandon en de cognac van Hennessy.

In Nederland hebben beide merken winkels aan de P.C. Hooftstraat en shop-in-shops in de Bijenkorf-vestiging in Amsterdam.