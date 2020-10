AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft in het derde kwartaal van dit jaar bijna 2 procent meer bier verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van Budweiser, Stella Artois en Corona viel bijna 7 procent hoger uit, meldt de brouwer donderdag.

Er werd wel minder verdiend aan de bierverkopen. De winst daalde van 2,4 miljard dollar (ruim 2 miljard euro) vorig jaar tot 1,5 miljard dollar dit jaar. Met de verkoop van bier in de horeca wordt meer verdiend dan met de verkoop van bier dat thuis wordt geconsumeerd.

Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar is de bierverkoop met een min van ruim 8 procent wel flink lager uitgevallen. De brouwer verwacht meer van de tweede helft van het jaar en de derdekwartaalcijfers ondersteunen die aanname.

Wel waarschuwt AB InBev dat in verschillende landen de lockdowns weer terugkeren en dat die onzekerheid voor de bierverkoop met zich meebrengen.

Een woordvoerder van de brouwer in Nederland stelt dat het positieve wereldwijde resultaat het beeld hier wel wat vertekent. "We hebben in maart en april natuurlijk geen druppel bier verkocht in de horeca en in de maanden juni tot en met september was dat nog tientallen procenten minder dan vorig jaar."

In Nederland zijn de vooruitzichten voor de sector negatief. "Sinds twee weken verkopen we weer geen druppel."