Shell heeft in het derde kwartaal weer zwarte cijfers geschreven. Waar het concern in het tweede kwartaal nog een verlies van 18,1 miljard dollar (ruim 15,4 miljard euro) leed, boekte het bedrijf in het afgelopen kwartaal een winst van 489 miljoen dollar. Toch viel de winst nog altijd 92 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Shell donderdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Het bedrijf zette in het afgelopen kwartaal minder afschrijvingen in de boeken dan in het tweede kwartaal en kon daarnaast profiteren van kostenbesparingen en stijgende olieprijzen.

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering, de belangrijkste winstgraadmeter voor Shell, lag met 955 miljoen dollar boven de 638 miljoen dollar van het vorige kwartaal. In het derde kwartaal van 2019 bedroeg dit resultaat nog 4,7 miljard dollar.

Eind september maakte Shell nog bekend wereldwijd zevenduizend tot negenduizend banen te schrappen. Het concern wil vanwege de coronacrisis op die manier kosten besparen. Het bedrijf kon toen nog niet zeggen in welke landen de banen verdwijnen. Shell had halverwege dit jaar ongeveer 83.000 mensen in dienst.