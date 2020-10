De vuurwerkbranche vreest dat meer gemeenten het afsteken van vuurwerk door consumenten verbieden. Dat laat de branchevereniging voor vuurwerkhandelaren BPN woensdag weten. In Nijmegen en Rotterdam geldt al een afsteekverbod.

De branche heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Rotterdam over dat verbod, die dient aanstaande vrijdag. De online vuurwerkverkoop is inmiddels wel van start gegaan.

Volgens BPN ligt de onlineverkoop nu al tot 15 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en dat ondanks het feit dat geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer verkocht mag worden. Dat is vanaf 1 december verboden in Nederland.

Begin dit jaar ageerde de sector tegen dat verbod, omdat het ze veel omzet zou kosten. Nu vrezen ze veel meer schade doordat in meer gemeentes het afsteken van vuurwerk ter discussie staat. "De uitspraak van vrijdag zal daarvoor ook van belang zijn", zegt voorzitter Marcel Teunissen van BPN.

Oproep om vooral online te bestellen

In Rotterdam is vanwege de coronacrisis inmiddels ook het grote vuurwerk bij de Erasmusbrug afgeblazen. BPN heeft een plan van aanpak opgesteld om de verkoop zo 'coronaproof' mogelijk te laten verlopen. De belangenvereniging, waar bijna 80 procent van de handelaren bij is aangesloten, roept consumenten op online te bestellen.

"Bij de afhaalpunten gelden straks strikte spelregels, waaronder de anderhalvemetermaatregel, een beperkt aantal klanten in de winkel, vooraf aangegeven afhaalmomenten en het dringende advies een mondkapje te dragen", aldus BPN.

Vorig jaar werd voor zo'n 77 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in geschoten.