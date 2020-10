Kantoorgebouwen, scholen en winkels worden steeds vaker omgebouwd tot woningen. Vorig jaar zijn op die manier 12.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Het jaar ervoor waren dat er 12.200. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De zogeheten transformatiewoningen zorgden vorig jaar voor bijna 13 procent van de nieuwe woningen. Bijna de helft van deze woningen wordt gebouwd in voormalige kantoren. Een kwart betreft woningen die zijn gerealiseerd in winkels of "maatschappelijk vastgoed", zoals ziekenhuizen, scholen of kerken.

Het merendeel van de transformatiewoningen die vorig jaar gerealiseerd zijn kwam terecht in de vrije huursector, waarbij bedrijven of beleggers de eigenaar zijn. Het gaat meestal om kleine woningen. 45 procent heeft een oppervlakte tussen de 15 en 50 vierkante meter, terwijl 28 procent 50 tot 75 vierkante meter beslaat.

Van alle gemeenten had Rotterdam vorig jaar de meeste nieuwe transformatiewoningen, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Bij de drie grote steden gaat het om absolute aantallen. Relatief gezien had Capelle aan den IJssel de meeste. Drie kwart van de nieuwe woningen behoorde tot dit segment.