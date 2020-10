We werken nu al een half jaar thuis. Bij veel bedrijven bevalt dit goed, en zal het ook na de coronacrisis mogelijk zijn om structureel thuis te werken. Op ons reactieplatform NUjij zagen veel mensen dit ook wel zitten: 50 procent van de ruim achttienduizend stemmers op onze poll ziet thuiswerken graag de norm worden, en 34 procent zou het liefst een paar dagen op kantoor werken. Een greep uit de beste reacties.

Thuiswerken heeft veel voordelen

WM_V: "Minder files in de spits, iedereen kan zijn eigen werkplek bepalen en inrichten (warm/koud, frisse lucht raam open/dicht, muziek ja/nee). Daarnaast is vergaderen ook veel effectiever via de digitale snelweg. Sociale contacten kunnen blijven via een virtuele bak koffie of borrel. Het is wel gezellig hoor om bij te kletsen over van alles en nog wat in zo'n kantoortuin, maar veel collega's worden hierdoor onnodig afgeleid."

"Ik snap best dat het voor niet iedereen kan, maar als iemand enkele dagen op kantoor wil werken is dat ook prima. Weet zo niet of er al een onderzoek is gedaan over het ziekteverzuim tijdens de thuiswerkperiode, maar ik kan me voorstellen dat het minder is."

'De meeste Nederlanders varen er wel bij'

Jazeem_Arteck: "Thuiswerken is goed voor de huizenmarkt, files, milieuvervuiling, werk-privébalans, sociale controle, kleine binnensteden, en noem maar op. Natuurlijk zullen sommige mensen van tijd tot tijd naar kantoor moeten en voor sommige mensen is het een must wegens onwerkbare thuissituatie. Maar door de bank genomen varen de meeste thuiswerkende Nederlanders er wel bij."

"Er moeten wel oplossingen komen voor de fysieke klachten waar veel mensen mee kampen door het vele stilzitten. Gratis sportschoolabonnement via je werk bijvoorbeeld is wel nodig."

"Ook moet er goed gekeken worden naar wat voor extra kosten het thuiswerken met zich meebrengt. Honderd dagen per jaar je huis verwarmen is niet gratis, bijvoorbeeld. Extra eten, koffie, materieel, en allerlei andere dingen die het bedrijf normaal regelt, het telt wel op allemaal."

'Je hebt je werk nu altijd bij je'

L_Otnav: "Ik ben zelf echt geen voorstander, zeker ook omdat het voor veel mensen de werk-privébalans bemoeilijkt. Want wanneer mag je nu je werktelefoon uitzetten? Om stipt 17.00 uur? Of pas als je iets even af gemaakt hebt?"

"Je werk laat je niet meer achter zodra je de deur uitstapt van je kantoor. Je hebt het nu altijd bij je als het ware. Sommigen kunnen daar prima mee omgaan, maar een groot deel ook weer niet. Zij moeten daartegen beschermd worden."

'Ik voel dat de motivatie steeds meer wegzakt'

Pewwy: "Vijf dagen in de week thuiswerken gaat me steeds slechter af. Ik mis mensen om me heen, ik mis echt contact, drukte, lol, samen lunchen, gewoon alles samen. Geen idee hoe lang dit nog duurt, maar voor mij is het punt bereikt dat het steeds moeizamer gaat. Waar ik in het begin met veel energie thuis veel meer kon doen voel ik nu dat de motivatie wegzakt."

'Productiviteit keldert door slechte werkplek'

Deleohostem: "Zelf heb ik gemerkt dat ik thuiswerken verschrikkelijk vind. Weinig tot geen sociaal contact, productiviteit keldert met name door een relatief slecht ingerichte werkplek (wel een bureau, helaas 'maar' één beeldscherm) en afleiding. Van veel andere collega's merk ik dat het juist fijner is, dat de productiviteit vergroot en dat er minder stress wordt ervaren."

"Als ik dat allemaal afweeg, dan zou ik opteren voor een flexibele mogelijkheid waar de werknemer zelf aan mag geven óf én hoeveel hij/zij wil thuiswerken, als de functie, taken en werkomgeving dat toelaten uiteraard."

'Een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor is belangrijk'

BrB79: Ik merk dat mijn wereld door het thuiswerken een stuk kleiner wordt. Onbewust word je inactiever, dit merk ik doordat ik de laatste weken slechter in slaap val. Doordat de druk minder is om te 'shinen' op de werkvloer, kak je in en kruip je te veel in je schulp.

"Als ik dan een keer een videovergadering heb, dan ben ik nerveus terwijl ik dat op kantoor niet heb. Ik ben ook sneller geërgerd als ik ongevraagd word gebeld. Thuiswerken moet niet de norm worden, maar een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor is belangrijk!"