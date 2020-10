Toyota roept wereldwijd ruim 5,8 miljoen auto's terug in verband met een probleem met de brandstofpomp. In Nederland gaat het volgens een woordvoerder om zo'n driehonderd voertuigen.

Volgens Toyota is er een euvel aan de brandstofpomp waardoor deze kan uitvallen. De auto valt dan stil en kan daarna mogelijk niet meer starten.

De terugroepactie begon al in januari van dit jaar, maar wordt nu uitgebreid, zo is woensdag bekendgemaakt. In de VS gaat het om ruim 1,5 miljoen extra auto's die terug moeten naar de garage.

Het gaat om auto's die tussen juli 2017 en september van dit jaar uit de fabriek zijn gekomen. Het betreft niet alleen Toyota's maar ook auto's van het merk Lexus, dat tot hetzelfde concern behoort.

Volgens de woordvoerder van Toyota Nederland wordt de brandstofpomp kosteloos vervangen.