Het zijn extra drukke weken voor de pompoentelers. In de twee weken voorafgaand aan Halloween worden beduidend meer pompoenen verkocht. De Terp Pompoenen, marktleider in Nederland, levert in deze periode 200.000 kilo meer dan normaal. Dat zegt oprichter en eigenaar Jeroen Robbers tegen NU.nl.

De pompoenteelt en -handel is in Nederland relatief gezien nog steeds een jonge tak van sport. Iets meer dan twintig jaar geleden maakte de pompoen de overstap van de biologische winkel naar de grootste supermarktketen van Nederland. "Daarna volgde de rest", zegt Robbers.

De pompoen zoals we die kennen met Halloween, is volgens Robbers absoluut niet de pompoen die lekker is om te eten en die in de schappen ligt. Die laatste wordt door de kenners ook liever 'squash' genoemd. "De lekkere eetbare pompoen noemen wij de winter squash", zegt de pompoenkenner.

Deze komt in een oranje, groene en grijze variant. "De rest heeft nagenoeg geen smaak en voldoende kwaliteit om te eten. De grote die bekend zijn van Halloween, daar kun je beter geen soep van maken." Je kunt ze overigens wel eten.

Doordat de supermarkten steeds meer aan marketing doen rond Halloween, loopt de vraag in deze periode flink op.

'Vooral in rest van Europa zit ons potentieel'

De Nederlandse pompoenmarkt is volgens Robbers inmiddels een volwassen markt. De groente is hier ook het hele jaar door te verkrijgen. "Ons seizoen loopt van augustus tot februari", legt Robbers uit. In de periode daarna wordt de pompoen van elders gehaald.

Volgens onderzoeker Bert Smit van Wageningen Economic Research (WEcR) telde Nederland vorig jaar ruim 900 hectare aan grond waar pompoenen op geteeld worden en zijn er 364 bedrijven actief in de sector.

"Op een hectare staan ongeveer tienduizend planten. De plantafstand is vrij ruim omdat pompoenen zo groot kunnen worden", weet Smit. Een hectare levert circa 250.000 pompoenen op.

Bij De Terp gaat er jaarlijks 8 miljoen kilo aan pompoenen om. "Twintig jaar geleden was dat 25.000 kilo." De Nederlandse markt is weliswaar volwassen, maar Robbers ziet zeker nog groei voor de pompoen. "In de rest van Europa is die nog niet het hele jaar beschikbaar. Daar zit ons potentieel."