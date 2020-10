Het Chinese Ant Group gaat volgende week, naar verwachting op 5 november, in Hongkong en Sjanghai naar de beurs. Met een verwachte opbrengst van 34,5 miljard dollar (zo'n 29,5 miljard euro) wordt het de grootste beursgang ooit. Maar wat doet dit bedrijf? En waarom is het zo populair onder investeerders? We vragen het aan beurscommentator Corné van Zeijl en beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen Justin Blekemolen.

Wat doet de Ant Group precies?

De Ant Group is in 2014 opgericht om de betalingen op webwinkel AliExpress en handelsplatform Alibaba te faciliteren. "Inmiddels verzorgt Ant niet alleen maar betalingsverkeer, maar levert het meer financiële diensten zoals verzekeringen en zelfs vermogensbeheer", zegt Van Zeijl.

Blekemolen: "Je zou Ant kunnen vergelijken met PayPal, maar Ant is nog breder en wil daar nog meer financiële diensten aan toevoegen." Ant heeft in totaal meer dan 1 miljard gebruikers, waarvan iets meer dan 700 miljoen de dienst maandelijks gebruiken.

Waarom gaan ze nu naar de beurs?

"Dat doen ze om geld op te halen voor hun technologische ontwikkeling en om hun groei te financieren", aldus Van Zeijl. In totaal wordt ongeveer 11 procent van de aandelen verkocht voor 34,5 miljard dollar.

"Ze willen met name investeren in hun buitenlandse joint ventures", legt Van Zeijl uit. "Ant is in China heel erg groot en het wordt moeilijk om daar in marktaandeel veel verder te groeien. De echte groei moet dus uit internationale expansie komen." Daarom gaan ze joint ventures aan met bedrijven die in andere landen al groot zijn, en daar is vaak geld voor nodig.

Dit is het geschikte moment om dat geld op te halen, denkt Blekemolen. "Een bedrijf loopt altijd door een proces van volwassen worden heen. Dit is voor Ant het juiste moment om naar de beurs te gaan, want zodra ze verder groeien, zien beleggers misschien niet meer zulke goede vooruitzichten in de ontwikkeling als nu."

Waarom is Ant zoveel geld waard?

Dat komt vooral door het groeiperspectief, denkt Blekemolen. "Ant wordt veel gebruikt, maar de gebruikers zijn nog lang niet zo actief als ze zouden kunnen zijn. Daar zit dus ruimte voor groei."

Van Zeijl tekent daarnaast aan dat China economisch gezien de grootste groeimarkt ter wereld is. "En ze zitten precies in een segment dat harder groeit dan de rest van de economie: fintech. Ons eigen Adyen is om die reden ook enorm populair." Daarnaast is Ant een van de weinige fintechs die al winst maakt.

Het klinkt alsof het Ant voor de wind gaat, is dat ook zo?

Ja, maar Ant heeft ook uitdagingen, zegt Blekemolen. "Er is heel veel concurrentie in hun markt, zoals WeChat." De socialemedia-app van het bedrijf Tencent heeft naar schatting ruim een miljard gebruikers en heeft ook een betaalmodule.

Daarnaast ziet Van Zeijl uitdagingen in hun groeistrategie. Het is moeilijk om via internationale expansie te groeien, denkt hij. Binnen China heeft Ant het voordeel dat veel mensen al gebruiker zijn van AliExpress of Alibaba, waardoor ze al snel ook klant zijn bij Ant. "Buiten China hebben ze dat voordeel niet, dus het is maar de vraag of de groei daar net zo hard doorzet."

En verder over de grens ligt er nog een heel andere uitdaging. "In Azië zijn ze een hele logische partner om mee samen te werken, maar omdat Europese en Amerikaanse toezichthouders erg terughoudend zijn met dit soort partijen, zal het buiten Azië een stuk lastiger worden om te groeien."

Van die problemen trekken toekomstige aandeelhouders zich nog weinig aan. Geïnteresseerde investeerders hebben zich ingeschreven voor 76 miljard aandelen, bijna 285 keer meer dan er wordt aangeboden.