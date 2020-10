De reisbranche is bij monde van brancheorganisatie ANVR zeer verbolgen over het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om een negatief reisadvies af te geven voor wintervakanties in het buitenland. Dat heeft de ANVR woensdag laten weten.

"Een kinderhand is snel gevuld. Net nu de Griekse eilanden en Canarische Eilanden code geel hebben gekregen waar we heel blij mee waren, komen ze hiermee", zegt de ANVR-woordvoerder tegen NU.nl. "We hebben iedere bestemming nodig, maar dit wordt ons nu ook ontnomen."

Met name de Canarische Eilanden zijn volgens de ANVR een geliefde winterzonbestemming voor Nederlandse vakantiegangers. "Het is nu sowieso overal bijna veiliger dan in Nederland", vervolgt de woordvoerder.

De brancheorganisatie zegt dat het omzetverlies ten opzichte van vorig jaar inmiddels op 90 procent ligt voor de sector. "We liggen al in de touwen, dit OMT-advies draait ons de nek om."

Het OMT zegt dat er "anticiperend op weinig verbetering in de epidemiologische situatie in de komende maanden" een negatief reisadvies zal gelden voor vakanties in het buitenland tijdens de wintervakantieperiode. Het kabinet bepaalt uiteindelijk of dit advies wordt overgenomen.