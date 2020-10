Vergelijkingssites tonen vaak helemaal niet de goedkoopste opties. Bij de zoektocht naar een autoverzekering of mobieletelefoonabonnement kunnen consumenten per jaar enkele tientjes mislopen doordat de goedkoopste keuze niet in de zoekresultaten omhoogkomt, blijkt woensdag uit onderzoek van Het Financieele Dagblad (FD).

Het FD voerde bij verschillende prijsvergelijkers identieke zoekopdrachten uit voor een autoverzekering en mobieletelefoonabonnement. Het lukte slechts twee van de negen prijsvergelijkers om de goedkoopste autoverzekering te vinden. Onder de vergelijkers van mobieletefoonabonnementen kwamen maar twee van de veertien met het goedkoopste abonnement.

Als consumenten vervolgens niet verder zoeken, kan dat ze een paar tientjes per jaar kosten. Zo varieerden de kosten voor de goedkoopste autoverzekering bij verschillende vergelijkers tussen 523,88 euro en 580,22 euro per jaar. Bij het mobieletelefoonabonnement lagen de kosten bij identieke zoekopdrachten tussen de 132 euro per jaar en 188 euro per jaar.

Het prijsverschil wordt volgens het FD vaak veroorzaakt door het ontwerp van de website. Als je bijvoorbeeld een autoverzekering zoekt en ongeveer 14.000 kilometer per jaar rijdt, verschilt het bij de websites sterk welke categorie je voor het aantal kilometers moet aanvinken. Bij sommige vergelijkers val je binnen de categorie '12.000 tot 15.000 kilometer', en bij andere websites moet je '12.000 tot 20.000 kilometer' aanvinken. Daardoor krijg je al snel een verzekering aangeraden die in jouw geval niet ideaal is.

Er is echter nog een andere oorzaak. Prijsvergelijkers krijgen commissie op het moment dat jij via hen een verzekering afsluit. Volgens het onderzoek van het FD lijkt het erop dat prijsvergelijkers de opties waar ze geen commissie voor krijgen, en dus geen geld aan verdienen, minder vaak tonen dan de opties waar ze wel geld aan verdienen.

Stelling