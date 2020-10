Door de terugloop van passagiers is Heathrow volgend jaar mogelijk niet meer het drukste vliegveld in Europa. De luchthaven Paris-Charles de Gaulle zal dan naar verwachting meer reizigers verwerken, meldt het Londense vliegveld in een woensdag gepubliceerde vooruitblik.

Heathrow verwacht dat volgend jaar 37 miljoen passagiers de luchthaven aandoen. Dat zijn er een stuk minder dan de in juni gepubliceerde prognose van 63 miljoen reizigers.

De luchtvaartautoriteiten van verschillende landen geven een maandelijks overzicht van het aantal passagiers dat op de vliegvelden aankomt en vertrekt. De Britse luchthaven leest daarin dat het huidige passagiersniveau op Paris-Charles de Gaulle nu al hoger ligt en dat het verschil volgend jaar zal toenemen.

Heathrow klaagt over de gebrekkige hulp van de Britse regering bij het tot stand brengen van een coronatestsysteem op het vliegveld. Hierdoor zouden met name reizigers van en naar de Verenigde Staten momenteel liever voor andere Europese luchthavens kiezen.

Heathrow voert al vele jaren het lijstje van drukste Europese luchthavens aan, maar de rek is er wel een beetje uit. Dat komt onder meer door het langdurige gesteggel over een nieuwe landingsbaan. Schiphol staat al enkele jaren op de derde plaats, voor de luchthaven van Frankfurt.