Heineken blijft de gevolgen van de coronacrisis voelen. In het derde kwartaal daalde het verkochte volume met bijna 2 procent, maakt de brouwer woensdag bekend. Heineken gaat in zijn personeelskosten snijden.

De personeelskosten worden met 20 procent verlaagd, maakte de bierbrouwer in een toelichting op de cijfers bekend. Daar wordt in het eerste kwartaal een begin mee gemaakt. De precieze impact hangt volgens de multinational sterk af van lokale omstandigheden.

Over de eerste negen maanden van dit jaar werd 8 procent minder bier verkocht. De afzet ging in alle delen van de wereld achteruit, maar vooral in landen als Zuid-Afrika en Mexico. Daar gold op een zeker moment een totaalverbod op de verkoop van alcohol.

Groei zat er in de verkoop van Heineken 0.0. Het alcoholvrije bier doet het vooral goed in Brazilië, Mexico en de VS, werd in elf nieuwe landen geïntroduceerd en is inmiddels in bijna zeventig landen op de markt gebracht.

Heineken is niet optimistisch over de rest van het jaar. In de Europese zomermaanden was enig herstel te bespeuren, maar de brouwer wijst erop dat veel landen nu weer op slot gaan. Dat geldt onder meer voor de voor Heineken belangrijke Aziatische landen.