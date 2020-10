De Nederlandse speelgoedfabrikant EXIT Toys komt in handen van de Duitse branchegenoot Simba Dickie Group, maken de bedrijven woensdag bekend. Het Duitse concern is onder meer bekend van het modeltreinenmerk Märklin.

EXIT Toys begon in 2011 met de ontwikkeling van voetbaldoelen op tuinformaat. Het bedrijf zit nu op een jaaromzet van 35 miljoen euro en levert buitenspeelgoed via grote retailers in binnen- en buitenland, zoals Hornbach, SPIEL-PREIS.de, OBI Baumarkt en Wehkamp.

Het familiebedrijf Simba Dickie Group heeft een jaaromzet van ruim 700 miljoen euro. Het bedrijf behoort tot de vijf grootste speelgoedfabrikanten van Europa, telt meer dan drieduizend werknemers en heeft een assortiment van zo'n vierduizend speelgoedartikelen.

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.