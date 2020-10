Microsoft heeft in het derde kwartaal flink geprofiteerd van thuiswerk als gevolg van de coronapandemie. De softwaregigant haalde een 30 procent hogere omzet dan verwacht, bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers.

Het thuiswerksysteem Teams kreeg er in korte tijd 40 miljoen gebruikers bij, naar nu 115 miljoen. Microsoft verkocht ook meer Windows-besturingssystemen en Xbox-apparaten.

De softwaregigant heeft gebundelde verkoop van diensten en producten als Office en Azure aan grote bedrijven de laatste jaren tot speerpunt gemaakt. De marges daarop stegen in het derde kwartaal naar 71 procent, ten opzichte van 66 procent in dezelfde periode in 2019.

De bedrijfswinst steeg met 12 procent naar 37,2 miljard dollar, waar analisten gerekend hadden op 35,7 miljard.