Louis Vuitton-moederbedrijf LVMH wil met een lager overnamebod alsnog een poging doen om de Amerikaanse sieradenmaker Tiffany & Co. over te nemen. De deal leek vorige maand af te ketsen, omdat LVMH zei de deadline voor de overname niet meer te kunnen halen.

Nu zouden beide partijen opnieuw in onderhandeling zijn over een overname, maar dan voor een bedrag dat enkele honderden miljoenen euro's lager is dan het aanvankelijke overnamebod van zo'n 16 miljard dollar (13,5 miljard euro). Dat melden diverse bronnen aan nieuwsdienst Reuters.

Aanvankelijk wilde het Franse LVMH, dat in handen is van miljardair Bernard Arnault, 135 dollar per aandeel Tiffany & Co. betalen. Dat zou nu zijn verlaagd naar een bedrag tussen de 131 en 134 dollar per aandeel. Daarmee zouden de Fransen maximaal 480 miljoen dollar minder betalen voor het Amerikaanse bedrijf.

Naast het niet kunnen halen van de deadline (24 november 2020) was ook de coronacrisis een reden voor LVMH om van de overname af te zien. Ook de dreigende Amerikaanse invoerheffingen op Franse producten speelde een rol bij het besluit van vorige maand.

Dat besluit was voor Tiffany & Co. reden om een rechtszaak aan te spannen. Zo wil het bedrijf de Fransen dwingen de overname toch door te zetten. De zaak staat vooralsnog gepland voor begin januari 2021 en vindt plaats in de Amerikaanse staat Delaware.