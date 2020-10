Restaurants en cafés kregen dinsdag als extra steun 2,75 procent van hun omzetverlies toegezegd. Met deze tegemoetkoming van het kabinet hebben de bedrijven grofweg de kosten van het weggooien van hun voorraden weer terug, zeggen diverse horecaondernemers woensdag tegen NU.nl.

Sinds woensdag 14 oktober 22.00 uur moeten alle horecagelegenheden, met uitzondering van hotels, de deuren gesloten houden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het kabinet maakte dinsdag bekend de gedupeerde ondernemers extra te compenseren. Gemiddeld gaat het om ongeveer 2.500 euro aanvullende steun per bedrijf.

"Ik ben uiteraard blij met de elke steun die we krijgen en wil absoluut niet klagen", zegt Oscar Budding van restaurant Buds in Nieuw-Milligen (gemeente Apeldoorn). "Maar 2,75 procent van het omzetverlies is niet veel. Na aftrek van alle steun die ik krijg, bijvoorbeeld NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, red.), heb ik nog altijd 8.000 euro aan vaste lasten. Die kan ik niet betalen met een tegemoetkoming van 2,75 procent van mijn omzetverlies."

De kosten van het moeten weggooien van zijn voorraad kan hij er wel mee dekken. "Toen we plotseling dicht moesten, heb ik voor ongeveer 600 euro aan producten moeten weggooien. Gelukkig had ik al rekening gehouden met een sluiting en daarom minder voorraad ingeslagen. Bij de vorige sluiting in het voorjaar moest ik voor 1.500 euro aan producten weggooien."

“Door het mislopen van de herfstvakantieomzet heb ik zeker 30.000 euro minder inkomsten gehad.” Oscar Budding, eigenaar restaurant Buds

Het moment waarop de sluiting van kracht werd, was voor zijn restaurant extra ongelukkig. "Ik moet het vooral hebben van toeristen. En in het najaar komen ze vooral gedurende de herfstvakantie hiernaartoe. Maar toen we dicht moesten, was dat in de week voordat deze regio herfstvakantie kreeg. Door het mislopen van de vakantieomzet heb ik zeker 30.000 euro minder inkomsten gehad."

'Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, maar het is mager'

Ook Rene Stam, uitbater van Brasserie Velius in Hoorn, denkt dat de toegezegde extra steun vanuit het kabinet weinig verschil zal maken voor horecaondernemers. "Je mag een gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken, maar het is mager."

Wat ondernemers met de extra steun kunnen, is moeilijk te zeggen, vindt Stam, die tevens voorzitter van de Hoornse afdeling van branchevereniging KHN is. "Het ene bedrijf kan er misschien enkele maanden huur van betalen, de andere nog niet eens één maand huur. Voor mij is het ongeveer het bedrag dat ik heb verloren doordat ik voorraad moest weggooien toen ik moest sluiten. Maar meer niet."

“Maar nu weet je niets en dat is lastig als ondernemer.” Rene Stam, eigenaar Brasserie Velius

Hij zou vooral graag zien dat het kabinet duidelijk is over hoelang hij zijn bedrijf gesloten moet houden. "Stel het kabinet zegt: de horeca moet dicht blijven tot 15 januari. Dan kan ik daar naar handelen, bijvoorbeeld qua personeel. Maar nu weet je niets en dat is lastig als ondernemer."

'De tegemoetkoming zal zeker niet alle kosten dekken'

Ook Dave Koolen, assistent-bedrijfsleider van Liberty Foodbar in Bladel, ziet de tegemoetkoming als een welkom extraatje. "Maar de tegemoetkoming zal zeker niet alle kosten dekken. Nu hebben wij nog het geluk dat we niet veel producten hoefden weg te gooien toen we dicht gingen, omdat onze menukaart voor de maaltijdbezorging grotendeels overeenkomt met die van het restaurant."

Dinsdag werd ook duidelijk dat de horecabedrijven langer dicht moeten blijven. De maatregelen blijven in ieder geval tot in december van kracht. "Voor ons is dat lastig, maar we hebben gelukkig nog wat omzet vanuit het bezorgen van maaltijden. Dat loopt bij ons boven verwachting goed", legt Koolen uit.

Hoewel het een lastige tijd voor het Brabantse bedrijf is, denkt hij dat het voor kroegen wellicht nóg zwaarder is. Ook omdat die vermoedelijk langer dicht moeten blijven dan restaurants.

"Bij ons is het besmettingsgevaar wat minder groot, omdat de gasten gemakkelijker 1,5 meter afstand kunnen houden en het alcoholgebruik bij ons anders is. De sluiting doet dan ook echt veel pijn bij bedrijven in de regio."