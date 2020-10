Unilever zet de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen door. Dat heeft het bestuur van de onderneming besloten, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Unilever heeft een verzoek ingediend bij het Britse hooggerechtshof om de samensmelting van het Nederlandse en het Britse deel van het bedrijf goed te keuren. Die zaak dient op 2 november. De 'eenwording' moet dan op 29 november een feit zijn.

Het concern zegt dat het bestuur grondig naar alle aspecten heeft gekeken, zo ook naar de eventuele implicaties van de initiatiefwet die GroenLinks heeft ingediend. In die wet wordt voorgesteld dat een bedrijf een naheffing krijgt bij vertrek naar een land dat geen dividendbelasting kent.

In het geval van Unilever zou dat in theorie betekenen dat het bedrijf 11 miljard euro zou moeten betalen. Unilever trekt in twijfel of die wet überhaupt kans van slagen heeft.

Aandeelhouders gingen al akkoord

Eerder stemden zowel de Nederlandse als Britse aandeelhouders al in met de plannen van Unilever.

De onderneming is nu deels Nederlands en deels Brits. Het bedrijf, dat onder meer de Magnum-ijsjes, Calvé-pindakaas en Cup-a-Soup produceert, heeft momenteel nog een hoofdkantoor in Londen en één in Rotterdam, maar wil af van deze zogeheten duale structuur. Dat moet het voor Unilever makkelijker maken om grote aankopen te doen of onderdelen te verkopen.