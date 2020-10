Zorgverzekeraars die veel extra kosten hadden in verband met de corona-uitbraak kunnen een beroep doen op collega-verzekeraars voor een tegemoetkoming in die kosten. Dat maakt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag bekend.

De zorgverzekeraars hadden een verzoek daartoe neergelegd bij de ACM. Als de extra kosten niet verdeeld zouden worden, zou dat een risico vormen voor de continuïteit van de zorg.

De verdeling van de kosten gebeurt centraal, zegt een woordvoerder van de ACM in een toelichting. "Verzekeraars opereren wel landelijk, maar het is van oudsher zo dat sommige verzekeraars sterk regionaal gebonden zijn. Als in die regio nu juist het aantal coronagevallen groot is, wordt zo'n verzekeraar onevenredig hard geraakt."

Normaal gesproken moeten zorgverzekeraars zelf opdraaien voor de financiële risico's bij hun zorguitgaven. Dat geeft ze volgens de ACM een prikkel om doelmatig in te kopen, de zorguitgaven te beheersen en de premies laag te houden. "Maar 2020 is geen normaal jaar. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen."