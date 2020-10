De huizenmarkt zit op slot, elke maand stijgen de huizenprijzen tot recordhoogtes. Er is sprake van een crisis en de grootste slachtoffers daarin lijken de starters. Vijf makelaars geven in gesprek met NU.nl de beste adviezen voor de nieuwelingen op de woningmarkt.

Makelaars Randy Visser (regio Purmerend), Michel van Hezel (regio Venlo), Martijn Vosmar (regio Noordoost-Brabant) en Robert Soffree (regio Rotterdam) merken alle vier hoe krap de huizenmarkt op dit moment is.

"De consument heeft de keuze uit gemiddeld 0,7 woningen. Een groot probleem", schetst Van Hezel de situatie in zijn regio.

Maak gebruik van een aankoopmakelaar

Alle makelaars zijn het unaniem eens over één advies: zonder aankoopmakelaar kom je er nauwelijks tussen. Visser: "Je kansen zijn groter en dat is logisch te verklaren. De aankoopmakelaar kent de markt, heeft zijn huiswerk gedaan en weet de financiële situatie van de koper. Het risico op problemen met de verkoper in een later stadium is dan veel kleiner."

Desondanks zijn starters mede vanwege de kosten terughoudend in het aannemen van aankoopmakelaars, merkt Van Hezel. "Misschien is dat iets lokaals, maar ik zie weinig starters met een aankoopmakelaar. Het is ook zeker niet goedkoop, maar in de onderhandelingen én het aanbod kan het je wel verder helpen. In het bod dat je uitbrengt kun je de kosten er al uithalen."

Blijf zoeken en wacht niet (te lang)

De makelaars adviseren ook om te blijven kijken en te kopen als je dat kunt. "Hoe langer je wacht, hoe meer je gaat betalen. De schaarste is groot en de rente zo laag, de prijzen gaan niet snel dalen", denkt Visser.

Daarnaast is er positief nieuws op komst. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting moet de starters vanaf januari 2021 meer financiële ruimte geven bij het kopen van een huis. Toch is Visser huiverig over deze maatregel. "Met het geld dat starters straks overhouden, gaan ze overbieden. Daardoor wordt de waarde van huizen weer hoger."

Van Hezel is het daar niet mee eens. "Dat is eerder het effect op langere termijn. De huizenmarkt is een trage markt."

Goed sparen

Soffree sluit zich daarbij aan. "Als het écht niet lukt om een huis te vinden, probeer dan een half jaar te stoppen. In dat half jaar kun je sparen en alles voor jezelf even op een rijtje zetten."

Je kansen worden groter als je veel eigen geld kan inbrengen. Vosmar ziet starters op dit punt in een spagaat belanden. "Als huurder kun je moeilijk sparen. Dat is het kromme ook; je gaat van een vaak dure huurwoning naar een goedkopere koopwoning."

Verbreed je horizon

Als het niet lukt om een huis in je vertrouwde omgeving te vinden, is het volgens Vosmar zaak om verder te kijken. "Verbreed je horizon, dat is de enige kans. Hoe verder je van de stad kijkt, hoe ruimer de markt wordt."

"Of pas je zoekcriteria aan", zegt Soffree. "Kijk naar een appartement in plaats van rijtjeswoningen. Dat kunnen ook heel prettige woningen zijn."

Alternatieve opties

Ben je als starter de wanhoop nabij? Dan moet je aan creatieve oplossingen denken. "Ga niet huren als kopen mogelijk is. Probeer als stel met een ander stel een huis te kopen en deel dat huis door en met zijn vieren", stelt Visser voor.

"Of investeer het geld wat je overhoudt van de overdrachtsbelasting in zonnepanelen, zodat je later minder lasten hebt", tipt Vosmar.

Van Hezel: "Laat je niet uit het veld slaan, ook als je een paar keer mis hebt gegrepen. Blijf met zoveel mogelijk partijen in gesprek gaan en kijk wat er mogelijk is. Misschien is duokoop (jij koopt het huis, een andere partij de pacht, red.) een optie."