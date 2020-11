Werkgevers hebben in toenemende mate te maken met quarantaineverzuim. Werknemers kunnen niet komen werken en moeten volledig worden doorbetaald, maar er kan geen beroep worden gedaan op de verzuimverzekering. Dat speelt steeds meer bedrijfstakken parten, zegt werkgeversvereniging AWVN tegen NU.nl.

In het geval van verplichte quarantaine mogen werkgevers hun medewerkers niet ziek melden. Alleen wanneer een werknemer echt ziek en ziek gemeld is, kan de werkgever een beroep doen op de verzekering.

Het quarantainegerelateerde verzuim speelde eerder al op in de publieke dienstverlening, zoals het onderwijs en de zorg en nu ook in toenemende mate in het mid­den- en klein­be­drijf (mkb) en de industrie. "Als je pech hebt moet je je werknemers een paar keer missen, omdat ze meermaals meldingen krijgen via de corona-app. En hoelang zal deze situatie nog duren?", vraagt AWVN-jurist Jan Mathies zich hardop af.

'Zelfs na negatieve test thuisblijven'

De AWVN kan geen aantallen noemen met betrekking tot het verzuim, maar zegt sterke signalen vanuit de achterban te krijgen dat het verzuim oploopt. "Dat wordt in toenemende mate een probleem, ook bijvoorbeeld in de industrie waar met ploegen gewerkt wordt", zegt AWVN. "De werkdruk wordt dan verplaatst en dat begint te kraken."

Of er moet vervanging worden ingehuurd. "Als die al te vinden is. En dat leidt tot nog meer kosten." Het risico ligt volledig bij de werkgever, klaagt de AWVN. De werkgeversorganisatie hekelt ook het gegeven dat werknemers die na een melding via de corona-app negatief getest zijn, alsnog in quarantaine moeten blijven. "Het is een loterij met alleen maar nieten."

Mathies pleit dan ook voor compensatie voor de werkgevers voor de extra kosten. "Wanneer een kleine werkgever, zoals de bakker op de hoek, te maken krijgt met meerdere gevallen van quarantaineverzuim hakt dat er financieel in. We hebben al problemen genoeg."

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevestigt dat werknemers in quarantaine gewoon doorbetaald moeten worden. De NOW-regeling kan in voorkomende gevallen soelaas bieden. "Mits het bedrijf 20 procent omzetverlies heeft en ook aan de overige voorwaarden voldoet."