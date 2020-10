De reclame-inkomsten van Ster liggen op dit moment hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal was de totale omzet uit de reclame op televisie, radio en online met 35 miljoen euro nog 5 procent lager dan vorig jaar. Dat laat de Stichting Ether Reclame (Ster) weten aan NU.nl.

De daling in het derde kwartaal komt volledig voor rekening van de maand juli, met een min van 20 procent. Adverteerders waren toen nog zeer terughoudend. Sindsdien heeft het herstel ingezet en in de maand oktober liggen de bestedingen juist 7 procent hoger.

In het eerste half jaar was het helemaal kommer en kwel. Toen lagen de Ster-inkomsten een kwart lager dan in 2019. Sportevenementen vielen weg en de adverteerders waren terughoudend. Dat voetbal en wielrennen nu weer wel op de buis zijn, heeft geen enorme impact. "Dat is alleen zo bij evenementen zoals een EK."

Wat wel impact heeft, is dat de adverteerders zich weer willen laten zien en als het ware een inhaalslag maken.

Ster is met name heel positief over de komende feestdagen. "Adverteren bij de intocht op tv is enorm populair, net zoals de blokken rondom het Sinterklaasjournaal", zegt een woordvoerder. "We zitten nu al op 6 tot 7 procent meer dan vorig jaar." Ook een koopfestijn als Black Friday is steeds vaker een 'haakje' voor adverteerders om zendtijd in te kopen.

Zelfs de reisbranche zal zich weer laten zien

Voor december en Kerst zijn verzekeraars, energieleveranciers en supermarkten traditioneel grote adverteerders. "Met name van die laatste verwachten we veel. Mensen blijven meer thuis, er zal ook meer geadverteerd worden rondom het bezorgen", weet de woordvoerder. "We zien dat nu ook al gebeuren voor Sinterklaas, dat bedrijven oproepen nu al je cadeaus te bestellen."

Ster, dat de reclameblokken voor de publieke omroep verkoopt, denkt zelfs dat de reisbranche weer wat zal doen. "Het is voor merken nooit goed om heel lang afwezig te zijn."

Televisie herstelt zich sterker dan radio. "Voor tv zien we een plus van 10 procent, radio zit nog een paar procent onder vorig jaar." Online doet het dit hele jaar al goed. "De bestedingen daaraan waren zelfs in de maanden maart tot en met juli hoger dan in 2019."