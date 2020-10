De rechtbank in Den Haag heeft aandeelhouders van de failliete Russische oliegigant Yukos teruggefloten. Ze hadden in mei beslag laten leggen op twee Russische wodkamerken om hun gelijk te halen in een conflict met Yukos, maar die stap is volgens de rechtbank onwettig.

De merken Stolichnaya en Moskovskaya zijn in handen van de Russische staat, wat voor de aandeelhouders een reden was om er beslag op te leggen. Ze zeggen 50 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) tegoed te hebben van het staatsoliebedrijf.

Yukos was in de jaren negentig een groot olie- en gasconcern. De CEO en een van de grootaandeelhouders was Mikhail Khodorkovsky, een politieke opponent van Vladimir Poetin. De Russische premier zou zijn politieke macht hebben gebruikt om het bedrijf naar de ondergang te leiden.

Drie grote aandeelhouders in het concern spanden na het faillissement bij het Scheidsgerecht in Den Haag een arbitragezaak aan tegen de Russische overheid. Het Scheidsgerecht veroordeelde Yukos na een jarenlange procedure in februari tot het betalen van zo'n 50 miljard dollar.

Rusland is tegen de uitspraak van het Scheidsgerecht in beroep gegaan bij de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland. Deze procedure loopt nog.