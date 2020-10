Bijna tweehonderd luchthavens in Europa dreigen de komende maanden in betalingsproblemen te komen als het vliegverkeer in die periode niet op gang komt. De vliegveldenorganisatie ACI Europe zegt dat dinsdag in een rapport over de financiële gevolgen van de coronapandemie voor de sector.

Volgens ACI Europe zijn vooral kleinere luchthavens in acuut gevaar en zijn juist die vliegvelden belangrijk voor de regionale werkgelegenheid. De 193 riskante gevallen zijn in totaal goed voor 277.000 banen.

Maar ook aan de grote luchthavens, die meer dan vijf miljoen reizigers per jaar verwelkomen, gaat de crisis niet voorbij. Zij verbranden geld in een tempo dat niet lang vol te houden is, zegt de organisatie.

Voor de twintig grootste luchthavens, waaronder Schiphol, is hun schuldenberg inmiddels met bijna 19 miljard euro opgelopen, wat neerkomt op 60 procent van hun gebruikelijke jaaromzet.

Uit het rapport blijkt dat Europese luchtvelden tot half oktober 80 procent minder passagiers hebben gehad dan gebruikelijk. ACI Europe vertegenwoordigt ongeveer 500 van de in totaal 740 passagiersluchthavens in Europa.