Minister Wopke Hoekstra van Financiën laat een onderzoek uitvoeren naar de privateleasemarkt om erachter te komen of consumenten door het leasen van een auto in de problemen komen. Dat staat in een brief die hij dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister is met name benieuwd wat de risico's voor consumenten zijn in de snel groeiende markt. Hij laat ook onderzoeken of er schuldenproblematiek ontstaat door private lease en of aanbieders van privatelease-auto's wel rekening houden met de financiële situatie van de consument. Naar verwachting is het onderzoek in het tweede kwartaal van volgend jaar afgerond.

De privateleasemarkt groeit hard in Nederland. In 2019 groeide het aantal privatelease-auto's met bijna 26 procent tot 188.000. In totaal rijden er zo'n 9,5 miljoen auto's in Nederland rond. Wie voor een privatelease-auto kiest, gaat vaak een meerjarig contract aan en betaalt iedere maand een vast bedrag voor een auto. Daarin zitten ook de kosten voor het onderhoud van het voertuig.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wees er eerder dit jaar al op dat private lease sterk lijkt op een goederenkrediet, een vorm van een consumptief krediet. Toch is er op de privateleasemarkt geen toezicht, maar op die van consumptieve kredieten wel. De AFM pleitte er dan ook voor om beter te kijken naar de wettelijke regulering van private lease.