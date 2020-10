Zwitserse chocolademakers hebben in de eerste acht maanden van dit jaar ruim 14 procent minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De sluiting van hotels en restaurants en de afname van het luchtvaartverkeer hakten er diep in, blijkt dinsdag uit cijfers van hun brancheorganisatie.

Tussen mei en augustus vielen de verkopen zelfs 21,5 procent lager uit, meldt Chocosuisse. De Zwitserse chocolatiers exporteren 70 procent van hun producten. Chocosuisse ziet op de internationale markt nog geen verbetering, ook niet op de lange termijn.

In het binnenland werd eveneens minder verkocht, maar volgens de brancheorganisatie kwam dat niet zozeer doordat de Zwitsers minder trek hadden. De import van chocola uit het buitenland nam namelijk toe. Volgens Chocosuisse had dat te maken met de hoge prijzen van grondstoffen als gevolg van het protectionisme van de Zwitserse regering.

De Zwitserse chocoladebranche is goed voor een jaaromzet van zo'n 2 miljard euro.