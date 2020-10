Het Nederlandse tweedehandskledingplatform United Wardrobe komt in handen van Vinted, naar eigen zeggen de grootste marktplaats voor gebruikte producten in Europa. Klanten van United Wardrobe kunnen hun account op de site overzetten naar die van Vinted.

Door het samengaan kunnen de bedrijven 34 miljoen kopers en verkopers in 11 Europese landen bedienen, laten zij dinsdag in een gezamenlijke verklaring weten. Welk bedrag met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Vinted is van origine een Litouws bedrijf en het verkoopplatform is sinds 2019 actief op de Nederlandse markt. Inmiddels maken in Nederland meer dan een miljoen leden er gebruik van.

United Wardrobe werd in 2014 opgericht door drie studenten van Wageningen University & Research. Inmiddels is het kledingplatform ook in België, Frankrijk en Duitsland actief en hebben meer dan vier miljoen leden zich erbij aangesloten.

Beide bedrijven hebben als missie verspilling tegen te gaan door hergebruik van spullen te bevorderen.