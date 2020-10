Kappers hebben het plotseling druk, zegt een woordvoerder van kappersbond ANKO dinsdag tegen NU.nl. Kapsalons merken dat klanten bang zijn dat ze na dinsdagavond door eventuele nieuwe maatregelen niet meer naar de kapper kunnen en daarom nu snel een afspraak maken.

Het beeld is heel wisselend, zegt ze. "Sommige kapperszaken geven bij ons aan dat het plotseling stormloopt, andere zaken herkennen dat beeld niet."

Volgens de woordvoerder is het voorafgaand aan persconferenties bij kapperszaken altijd iets drukker dan normaal, omdat mensen bang zijn dat er strengere maatregelen ingevoerd worden. Hoewel er dit keer geen persconferentie is en de verwachting niet is dat het beleid ingrijpend wordt gewijzigd, lijken sommige klanten het zekere voor het onzekere te nemen.

Overigens betekent de grotere drukte bij sommige zaken niet dat die kapperszaken ook meer inkomsten hebben. "Mensen gaan eens in de zoveel tijd naar de kapper. Dat bezoek halen ze nu iets naar voren, maar dat betekent dat het de komende tijd weer wat rustiger zal zijn bij de kappers. De omzet verplaatst zich dus."

Zelf denkt de woordvoerder niet dat dinsdagavond wordt aangekondigd dat kapperszaken net als in het voorjaar weer dicht moeten. "We hebben veel maatregelen genomen om een bezoek aan de kapper veilig te maken. We werken bijvoorbeeld alleen op afspraak en werken met een hygiëneprotocol."