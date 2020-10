Touroperator Sunweb heeft van de ACM toestemming gekregen voor de overname van sectorgenoot Corendon. Dat heeft de toezichthouder maandag bekendgemaakt. Volgens de ACM blijft er na de overname genoeg concurrentie over.

Sunweb en Corendon zijn de nummers twee en drie op het gebied van pakketreizen in Nederland. Door de overname van Corendon wordt Sunweb ongeveer net zo groot als marktleider TUI.

De ACM had aanvankelijk twijfels of het toestemming zou verlenen voor de deal. Het wilde eerste bekijken of er genoeg concurrentie overbleef voor zonreizen naar de Middellandse Zee.

Hoewel er na de overname slechts twee grote aanbieders van pakketreizen naar de Middellandse Zee overblijven, blijft de concurrentie groot genoeg. Naast TUI en Corendon zijn er diverse kleinere bedrijven die dergelijke vakanties aanbieden.

Wat ook meespeelde, was dat Sunweb en Corendon niet elkaars grootste concurrenten zijn. Tevens wijst de ACM erop dat veel consumenten zelf hun reis samenstellen, door de vliegreis en de hotelovernachtingen te boeken als losse onderdelen van hun vakantie.

Bij het beoordelen van de overname is niet gekeken naar de invloed van de coronacrisis op de vakantiemarkt. Volgens de ACM zijn de gevolgen te onduidelijk. Daarom is gekeken naar de situatie vóór de uitbraak van de COVID-19-pandemie.