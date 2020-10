De VS gaat in beroep tegen het besluit van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen af te wijzen. Dat heeft een medewerker van de WTO maandag bekendgemaakt.

Vorige maand besliste de handelsorganisatie dat de invoerheffingen die de VS twee jaar geleden heeft ingesteld op Chinese producten in strijd zijn met internationale handelsregels. Volgens de WTO hebben de Verenigde Staten niet goed genoeg kunnen aantonen dat China zich schuldig maakt aan "technologische diefstal", wat de reden was voor de Amerikanen om de heffingen op te leggen.

De VS zei kort na de WTO-uitspraak al dat het zich daar niet in kon vinden. Nu is duidelijk geworden dat de Amerikanen in hoger beroep gaan. Ze vinden het oordeel van de WTO een "gemiste kans" om het "agressieve" beleid van China aan te pakken.

De Verenigde Staten begonnen twee jaar geleden een handelsoorlog met China door het instellen van importheffingen op diverse goederen uit China. De VS importeerde jaarlijks voor zo'n 300 miljard dollar (254 miljard euro) aan deze goederen. De Chinezen lieten het er niet bij zitten en stapten naar de WTO.

VS ruziet ook met Europese Unie

De VS ligt ook in de clinch met Europa. Daarbij gaat het om subsidies voor vliegtuigbouwers. Volgens de VS steunt Europa het Franse Airbus, terwijl de Europese Unie vindt dat de VS het Amerikaanse Boeing onterecht steunt. Beide kampen hebben daarom invoerheffingen op elkaars producten ingevoerd.

Maandag zei een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering het te betreuren dat de EU deze heffingen heeft ingevoerd en te streven naar een gezamenlijke overeenkomst over de steun die Europa verleent aan Airbus.

De uitspraken kwamen nadat de WTO maandag formele toestemming had gegeven aan de EU om importheffingen in te voeren op diverse Amerikaanse goederen. Jaarlijks voert de EU voor 4 miljard euro aan deze goederen in.