De Finse luchtvaartmaatschappij Finnair heeft een nieuwe manier gevonden om werkgelegenheid te behouden. Het bedrijf verkoopt nu maaltijden uit de businessclass aan supermarkten. In een paar dagen tijd zijn er al 1.600 van verkocht en is de cateringafdeling weer deels aan het werk gezet.

Finnair kondigde afgelopen week aan dat het bedrijf in totaal zo'n 700 banen moet schrappen voor maart 2021. Eind vorig jaar werkten er ongeveer 6.800 mensen bij de luchtvaartmaatschappij. Om het aantal ontslagen verder zo veel mogelijk te beperken, probeert de maatschappij nieuwe manieren te verzinnen om geld te verdienen.

Het verkopen van maaltijden bij supermarkten is er daar een van. Op dit moment zijn de maaltijden alleen nog maar te koop bij een supermarkt in de buurt van de luchthaven van Helsinki, maar de maatschappij wil ze op meer plekken gaan verkopen.

De maaltijden kosten 12,90 euro per stuk. Klanten kunnen kiezen tussen biefstuk met een saus van teriyaki en radijs, geserveerd met gegrilde lente-ui en rijst, of gerookte zalmforel met risotto.

Hoewel de maaltijden nu de best verkopende producten in de supermarkt zijn, is het nog altijd rustig op de cateringafdeling van Finnair. In de keuken van de luchtvaartmaatschappij worden normaal gesproken ongeveer 12.000 maaltijden geproduceerd.