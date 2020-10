De olieprijs is maandag weer verder gedaald, maar de benzineprijs blijft redelijk op peil. Dat is opmerkelijk aangezien de vraag laag is en het de olieproducerende landen niet of nauwelijks lukt om het aanbod omlaag te krijgen. Volgens United Consumers daalt de prijs aan de pomp minder hard omdat het de oliemaatschappijen desondanks lukt de marges op peil te houden.

"Benzine is toch een soort eerste levensbehoefte en in die zin is de prijs minder gevoelig voor de economische wetten van vraag en aanbod", zegt directeur Paul van Selms van United Consumers. "Als je de weg op moet, heb je geen keus. Je kunt de aankoop van brandstof niet uitstellen."

De olieprijs was voor het uitbreken van de coronacrisis al behoorlijk laag en ligt inmiddels al langere tijd op het niveau van twintig jaar geleden. "De prijzen aan de pomp liggen op het niveau van tien jaar terug", aldus Van Selms.

Aan de pomp geldt nu een adviesprijs van 1,657 euro voor 1 liter benzine en van 1,280 voor 1 liter diesel. "De Nederlandse automobilist moet daar gek genoeg al blij mee zijn", zegt de directeur van United Consumers. "Want gezien de hoge accijns en het vermogen van de oliemaatschappijen de marges op peil te houden, zal een lagere prijs niet erg waarschijnlijk zijn."

De olieprijs levert maandag weer 3 procent in, prijzen per vat schommelen rond de 40 dollar (zo'n 33,83 euro).