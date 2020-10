De bestedingen aan buitenreclame, de zogenoemde out of home, zijn in het derde kwartaal weer iets opgekrabbeld, maar lagen nog altijd 25 procent onder die van vorig jaar. In totaal werd 36 miljoen euro omgezet, meldt branchevereniging Outreach.

Outreach registreert de omzetcijfers van de hele branche. De leden van de vereniging zijn grote spelers als JCDecaux en Exterion Media. De out-of-homemarkt bestaat uit reclame op abri's (bushokjes), panelen, vervoersreclame zoals op bussen en trams en reclamemasten langs de weg.

In het tweede kwartaal, tijdens de eerste coronagolf, stortte de omzet van de buitenreclame in. Toen kwam de daling uit op 67 procent. In dat opzicht was het derde kwartaal iets beter.

In de eerste negen maanden van het jaar kwam de totale omzet uit op bijna 91 miljoen euro. "Dat is 38 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar", aldus Outreach.

De buitenreclame kent een onderscheid tussen traditionele posters en digitale. Daarin signaleert de branchevereniging een opvallende ontwikkeling. Waar het aandeel van digitale reclame jarenlang groeide, is nu juist het aandeel van traditionele reclame toegenomen.

Outreach is terughoudend over de verwachtingen voor de rest van het jaar, gezien de tweede coronagolf. Wanneer de exploitanten van buitenreclame geen commerciële klanten hebben voor de ruimtes blijven deze niet leeg, maar worden gebruikt voor niet-commerciële boodschappen.