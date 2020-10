Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa plaats vanaf medio december zoveel mogelijk bedrijfsonderdelen in winterslaap, schrijft CEO Carsten Spohr in een brief aan het personeel.

Lufthansa reageert daarmee op de steeds verder teruglopende vraag naar vliegreizen. Vorige week maakte de International Airlines Group (IAG) van British Airways en Vueling om dezelfde reden bekend deze winter veel minder vliegtuigen in te zetten.

"Het is onvermijdelijk om de capaciteit nog verder terug te brengen in het winterseizoen en om zoveel mogelijk divisies vanaf medio december in winterslaap te brengen", schrijft Spohr.

Deze winter, het winterseizoen in de luchtvaart begint in november, houdt Lufthansa 125 extra vliegtuigen aan de grond ten opzichte van de eerdere planning. Vergeleken met vorig jaar wordt ongeveer een kwart van de vloot ingezet. Het personeel zal ook minder uren werken.

Behalve Lufthansa maken ook de maatschappijen Eurowings, Swiss, Austrian Airlines en Brussels Airlines deel uit van de Lufthansa Group.